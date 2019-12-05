"Не будьте равнодушными!" Соболев обратился из-за трагедии с сыном в Киеве

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, чьего трехлетнего сына Александра убили в Киеве, обратился к людям и попросил о помощи.

Пост он опубликовал на своей странице в Facebook. Соболев отметил, что ему с женой Инной очень нужна поддержка.

"Если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах убийства моего сына или лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению, прошу вас – не будьте равнодушными, не молчите, сообщайте правоохранителям, мне лично или Инне! Важна каждая деталь и каждый ваш звонок..." – написал депутат.

Соболев обратился из-за трагедии с сыном в Киеве

Он пообещал тем, кто сообщит детали, анонимность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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