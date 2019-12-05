"Не будьте равнодушными!" Соболев обратился из-за трагедии с сыном в Киеве

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, чьего трехлетнего сына Александра убили в Киеве, обратился к людям и попросил о помощи.
Пост он опубликовал на своей странице в Facebook. Соболев отметил, что ему с женой Инной очень нужна поддержка.
"Если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах убийства моего сына или лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению, прошу вас – не будьте равнодушными, не молчите, сообщайте правоохранителям, мне лично или Инне! Важна каждая деталь и каждый ваш звонок..." – написал депутат.
Соболев обратился из-за трагедии с сыном в Киеве
Он пообещал тем, кто сообщит детали, анонимность.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 1 декабря обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Соболева.
В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр. Сам политик во время инцидента не пострадал.
Соболев несколько лет находился в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в частности физической расправы.
2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они экс-бойцы УДА.
Заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт ("Червень") подтвердил, что задержанные служили в его батальоне.
Выяснилось, что во время инцидента выстрел осуществлялся не из автомобиля (как сначала считалось), а из дома.
Одним из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева оказался 20-летний Андрей Лаврега.
Также в сети появилось фото добровольца УДА Евгения Семенова, второго подозреваемого в покушении на депутата.
Задержанным за убийство трехлетнего мальчика объявили о подозрении.
Шевченковский районный суд Киеве 4 декабря избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве ребенка. Мужчин арестовали на 2 месяца без права внесения залога.
Соболев со своей женой в Шевченковском районном суде Киева сделали громкие заявления об убийстве их трехлетнего сына.
Депутат назвал фамилии тех, кого, по его мнению, "надо посадить на детектор лжи". А его жена сделала громкое заявление относительно самого момента убийства ребенка.
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