Напал на улице: в Киеве полиция задержали насильника

В Киева полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании прохожей.

Из своих источников "Обозреватель" узнал, что преступник напал на свою жертву на улице Заветная, в Соломенском районе и "удовлетворил свою страсть неестественным способом".

Преступник был задержан нарядом патрульной полиции на следующий день. Как стало известно, это 44-летний житель одной из областей Украины.

Отметим, что Заветная – небольшая улочка, которая находится в частном секторе.

Случай произошел на ул Заветная Гугл. Карты

Случай произошел на ул Заветная Гугл. Карты

Ранее сообщалось, что Киевская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении 36-летнему мужчине, который изнасиловал 15-летнюю девушку в недострое в Киеве.

Также сообщалось, что в Святошинском районе Киева неизвестные обчистили апартаменты, когда в них находилась 16-летняя девушка.