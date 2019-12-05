Нападает на женщин: в Киеве появился опасный маньяк

В Киеве появился опасный маньяк. Он на протяжении полугода нападает на женщин в Русановском массиве и бьет их кулаками.

Об этом сообщает ТСН. Нападает на женщин маньяк даже днем. Как выяснилось, он более 20 лет находится на учете в психдиспансере.

На одну из жертв мужчина напал со спины, а после этого Людмила узнала, что подобный случай далеко не единственный.

"Он прошел мимо нас, плюнул в нашу сторону и замахнулся кулаком. К счастью, не успел ударить. Мы сразу убежали и начали кричать", – пишут пострадавшие в сети.

На другую потерпевшую, киевлянку Ольгу, незнакомец напал внезапно и ударил в висок. По словам пострадавшей, тот мог убить ее, но за женщину заступился парень. Последнее нападение маньяка случилось вечером, он с кулаками набросился на 40-летнюю женщину и трижды ударил ее в живот. Мимо проходили мужчины, которые спугнули маньяка.

Мать 37-летнего подозреваемого сообщила, что он со старшим братом более 20 лет стоит на учете в психдиспансере.

"Ошибка врачей в диагнозе и, естественно, ошибочное лечение", – пояснила поведение сына женщина.

По словам психиатра Алексея Шевцова, психически больного человека в Украине могут задержать, только если он согласится на это сам. В противном случае решение может принять суд. Полиция начала расследовать данное дело, как выяснилось, мужчину уже задерживали, но отпустили под личное обязательство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре появился опасный маньяк, который бьет женщин в лицо.

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