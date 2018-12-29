Наложили 27 швов: в Киеве раскрашенный дог нападает на домашних собак

В Киеве агрессивный пес породы аргентинский дог систематически нападает на домашних собак во время их прогулок.

Одним из последних пострадавших от нападок дога стал лабрадор Марио, спасать которого пришлось его хозяйке Анастасии и четырем прохожим, пишет ТСН (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Было очень много крови, я ничего не могла сделать", — рассказала девушка об инциденте.

По ее словам, драка животных продолжалась около 15 минут. Оттягивать дога от лабрадора пришлось четырем мужчинам, а у Марио были травмированы ухо и щека и прокушена лапа. Ветеринары накладывать 27 швов.

Жители левого берега утверждают, что Марио — далеко не единственная собака, пострадавшая от дога. Он раньше нападал на хозяйских псов, но владелец продолжает его выгуливать без поводка и намордника. Приметно, что пес раскрашен, как скелет — именно благодаря этому его и запомнили очевидцы многочисленных нападений.

Нападение дога ТСН скриншот

Анастасия утверждает, что патруль, вызванный нею на место происшествия, так и не приехал. Она написала заявление в полицию, но владелец дога не спешит возмещать ущерб. Кроме того, он не отвечает на телефонные звонки.

Как писал OBOZREVATEL, в январе 2018 три домашних собаки насмерть загрызли односельчанина их владельца, экс-участника АТО Владимира Томилина. За убийство был наказан не владелец собак, Анатолий Алексеенко, а его пожилой отец-пенсионер Дмитрий.