В Деснянском районе Киева неизвестный напал на мужчину и нанес ему шесть ножевых ранений в область шеи и лица.
Соответствующее видео в Telegram опубликовал "Киев оперативный" (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).
sq.com.ua
Инцидент произошел на улице Бальзака, 16, массив Троещина.
Прохожие догнали нападавшего и передали правоохранителям. Пострадавшего госпитализировали.
Причины инцидента устанавливаются.
Внимание! На видео присутствуют сцены насилия и нецензурная брань
Как сообщал OBOZREVATEL, в Крюковщине под Киевом подросток напал с ножом на 5-летнего брата и тетку.
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