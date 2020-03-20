В Деснянском районе Киева неизвестный напал на мужчину и нанес ему шесть ножевых ранений в область шеи и лица.

Соответствующее видео в Telegram опубликовал "Киев оперативный" (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

sq.com.ua

Инцидент произошел на улице Бальзака, 16, массив Троещина.

Прохожие догнали нападавшего и передали правоохранителям. Пострадавшего госпитализировали.

Причины инцидента устанавливаются.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия и нецензурная брань

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крюковщине под Киевом подросток напал с ножом на 5-летнего брата и тетку.

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