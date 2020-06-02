Правоохранители поймали еще 13 человек, подозреваемых в участии в массовой стрельбе в Броварах.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter, задержания прошли в Киеве, Ирпине и Броварах. Среди них – криминальный авторитет "Виха" – лидер ОПГ "Журавли".

"Установлено, что именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы. Догоним всех!" – написал Аваков.

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