На Киевщине разоблачили масштабное изготовление и продажу некачественных и опасных для здоровья антисептиков во время пандемии COVID-19, в том числе и для нужд Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своем сайте. Такую деятельность разоблачила военная контрразведка службы под процессуальным руководством Офиса генпрокурора (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Было установлено, что частный предприниматель организовал на территории Киевской области незаконное изготовление антисептиков. Часть из них он реализовывал через подконтрольные коммерческие структуры военной части ВСУ и государственному предприятию МО Украины. Производство антисептиков происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения, без разрешительных документов и контроля качества.

На Киевщине незаконно делали и продавали военным опасные антисептики СБУ

Во время следственных действий по месту производства было обнаружено оборудование для изготовления и розлива фальсифицированного антисептического раствора, более 13 тонн спиртовой смеси, в частности этиловый спирт, антифриз, глицерин. А еще было найдено наклейки, пластиковые емкости, две печати, антисептический раствор и примерно 30 тонн горюче-смазочных материалов неизвестного происхождения.

На Киевщине незаконно делали и продавали военным опасные антисептики

На Киевщине незаконно делали и продавали военным опасные антисептики

На Киевщине незаконно делали и продавали военным опасные антисептики

В рамках уголовного производства по ст. 204 Уголовного кодекса Украины начались необходимые экспертизы, установление источника происхождения подакцизного товара и всего круга причастных лиц.

На Киевщине незаконно делали и продавали военным опасные антисептики

На Киевщине незаконно делали и продавали военным опасные антисептики

На Киевщине незаконно делали и продавали военным опасные антисептики

Как сообщал OBOZREVATEL, киберспециалисты СБУ разоблачили и остановили работу киевского интернет-промоутера, который распространял фейковый контент о коронавирусе COVID-19 под заказ жителей России.

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