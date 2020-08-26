На Киевщине авто с подростками протаранило бетонный забор, двое погибли. Фото

Два человека погибли и два получили травмы в ДТП.
В Березани Киевской области автомобиль Chevrolet врезался в бетонный забор, в результате чего погибли два человека.
Жертвами аварии стали 20-летний водитель и 15-летняя пассажирка, сообщается на странице полиции Киевской области в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы) .
Автомобиль протаранил бетонный забор
Еще трое пассажиров, 17 и 19 лет, получили многочисленные травмы и госпитализированы.
По данным правоохранителей, водитель Chevrolet не справился с управлением и врезался в бетонный забор частного дома.
В результате ДТП погибли два человека
Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правиле безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса.
Ведется досудебное расследование.
Facebook полиции Киевской области
Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа в Обухове Киевской области произошло масштабное ДТП, в результате которого автомобиль "Таврия" разорвало на куски. Погиб один человек.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!