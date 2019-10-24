Главная Новости
24 октября • обновлено в 08:05
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Момент гибели легендарного "Сенсея" в Киеве попал на видео

1.2т Читать материал на украинском

Появилось новое видео момента взрыва в Киеве 22 октября, в результате которого погиб ветеран АТО Виктор Дегтярев "Сенсей" и охранник офисного здания.

Кадры опубликовал спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на странице в Facebook. Он призвал сдать нелегальное оружие. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Новости
"Это не было самоубийство": что известно о гибели ветерана АТО "Сенсея" в Киеве

"Этот молниеносный вспышка вдали на высветленном фрагменте видео с камеры наблюдения на углу Пушкинской и бульвара Шевченко в 22:40:05 и является тем самым взрывом гранаты, унесший жизни двух человек. В том числе и ветерана АТО Виктора "Сенсея" Дегтярева", – написал Шевченко.

Он показал на фото также количество изъятого Национальной полицией оружия за 9 месяцев 2019 из незаконного оборота по всем видам.

Как сообщал OBOZREVATEL, по предварительной информации, между охранником и мужчиной, который проходил службу на востоке Украины, произошел конфликт. Затем мужчина достал гранату, и она сдетонировала у него в правой руке

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Взрывы и теракты в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрывы и теракты в Украине Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Если это произошло бы в цирке легенда про идиота жила ещё бы долго.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel