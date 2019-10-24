Момент гибели легендарного "Сенсея" в Киеве попал на видео

Появилось новое видео момента взрыва в Киеве 22 октября, в результате которого погиб ветеран АТО Виктор Дегтярев "Сенсей" и охранник офисного здания.

Кадры опубликовал спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на странице в Facebook. Он призвал сдать нелегальное оружие. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Этот молниеносный вспышка вдали на высветленном фрагменте видео с камеры наблюдения на углу Пушкинской и бульвара Шевченко в 22:40:05 и является тем самым взрывом гранаты, унесший жизни двух человек. В том числе и ветерана АТО Виктора "Сенсея" Дегтярева", – написал Шевченко.

Он показал на фото также количество изъятого Национальной полицией оружия за 9 месяцев 2019 из незаконного оборота по всем видам.

Как сообщал OBOZREVATEL, по предварительной информации, между охранником и мужчиной, который проходил службу на востоке Украины, произошел конфликт. Затем мужчина достал гранату, и она сдетонировала у него в правой руке

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