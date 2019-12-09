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9 декабря • обновлено в 10:13
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/ Криминал

"Люблю тебя, мама": в Киеве парень покончил жизнь самоубийством

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В понедельник утром, 9 декабря, в Днепровском районе Киева, на бульваре Ярослава Гашека, 8а, парень оставил записку и выпрыгнул из окна высотки.

Прохожий услышал звук падения, а потом увидел возле дома тело без признаков жизни, написало издание "Информатор".

На месте правоохранители выяснили, что погибший проживал в этой же высотке на восьмом этаже. Родители парня рассказали, что у него были психические расстройства. Самого происшествия они не видели, но слышали громкий звук падения.

В Киеве парень покончил жизнь самоубийством

В Киеве парень покончил жизнь самоубийством

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При осмотре помещения было найдено записку с текстом "Люблю тебя, мама. Я Геркулес". Погибшему было лишь 22 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева, на улице Михаила Ломоносова, 11 ноября в результате падения из окна дома погибла несовершеннолетняя девочка. Личность погибшей установили. Ей было 14 лет.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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