Курсантки, покалеченные пьяным майором в ДТП, рассказали о самочувствии

Курсантки, пострадавшив в ДТП, рассказали о самочувствии.

Трое курсанток, пострадавших в результате ДТП с участием пьяного майора, рассказали о своем самочувствии.

Сюжет выложило в Youtube Громадське. Девушки находятся на лечении в Главном военном клиническом госпитале.

Александра Гуй рассказала, что чувствует себя хорошо и поблагодарила родителей, близких и друзей за поддержку, а также медиков, которые борются за ее здоровье.

"Так случилось, значит так должно было быть", – сказала Гуй.

Другая курсантка Галина Николин завила, что чувствует себя стабильно. Она отметила, что рядом находятся родственники, друзья и люди, которые ее поддерживают.

Третья девушка Татьяна Николаева рассказала, что чувствует фантомные боли в той ноге, которую врачи ампутировали.

"Странно чувствовать пятку и пальцы той ноги, которой нет", – сказала она.

Сразу после ДТП девушка просила, чтобы кто-то снял с нее ремень и перетянул ногу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве 25 августа на территории военного колледжа на ул. Зоологической нетрезвый водитель наехал на трех девушек-курсанток.

Тогда OBOZREVATEL узнал, что машина, которая, вероятно, участвовала в ДТП, оформлена на жену офицера воинской части А0135 в Киеве (Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины). Речь шла о Холодном.

Состояние курсанток Украинской военно-медицинской академии, пострадавших в аварии, 26 августа был стабильно тяжелым. Двум из трех девушек провели ампутацию.

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