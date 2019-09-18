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18 сентября • обновлено в 16:56
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/ Криминал

"Кричит, что все взорвет": в Киеве из-за "минирования" перекрыли часть метро

1.3т Читать материал на украинском

В Киеве 18 сентября в связи с анонимным звонком о "заминировании" перекрыли движение от станции метро "Днепр" до "Лесной".

Как сообщила пресс-служба Киевского метрополитена на странице в Telegram, специалисты начали проводить проверку. Красная линия метро временно будет работать только от станции "Академгородок" до "Арсенальной".

OBOZREVATEL удалось узнать, что на мосту Метро очевидцы действительно засекли подозрительного мужчину с оружием. Он якобы вел себя неадекватно и грозился взорвать мост. Движение перекрыли. Полиция ввела план "Сирена".

В Киеве из-за "минирования" перекрыли часть метро

В Киеве из-за "минирования" перекрыли часть метро

На странице "Киев Опративний" в Faсebook со ссылкой на собственные источники написали, что по мосту Метро ехал мужчина на авто, который по неизвестным причинам решил остановиться и выйти.

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"С его сумки торчит приклад, а в руке у него какие-то кнопки. Мужчина ходит и кричит, что все взорвет", – говорится в сообщении.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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филипп филипыч
филипп филипыч
ухаха. обоз перевёл приклад как пример) а кстати как приклад по украински?
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филипп филипыч
филипп филипыч
аа такая же фигня как и с котом)
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