Хотела вспороть живот: на улице Киева произошла кровавая драма. Видео

В пятницу, 6 декабря, женщина с сильным кровотечением пыталась покончить с собой, вспоров живот ножом. Происшествие случилось около пяти утра на одной из улиц Киева.

Медики "скорой" пытались оказать помощь женщине, но она не подпускала их и угрожала себя порезать. Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Киева в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ситуация не изменилась, когда на место происшествия приехала полиция, но женщине нужна была срочная медицинская помощь из-за кровотечения. Патрульный быстро придумал способ, как отвлечь внимание женщины, и вырвал нож у нее из рук.

"Он заметил, что женщине было холодно, а ее шапка лежала неподалеку на тротуаре. Подобрав шапку, он предложил женщине ее одеть, но она не захотела отпускать нож. Тогда инспектор предложил ей свою помощь и, сократив расстояние, рывком вырвал чем из ее рук", - сообщили в полиции.

Женщину сразу передали медикам для оказания экстренной помощи.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве возле станции метро "Оболонь" 6 декабря заметили окровавленную девушку с ножом в руке. Когда на место приехали медики, она обещала воткнуть нож себе в сердце, а также убить врачей.

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