Громкое задержание коррупционера в Киеве: стало известно его имя

Задержанным на крупной взятке чиновником госпредприятия "Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион" оказался заместитель директора Григорий Ляхович.
В 2001 году задержанный уже фигурировал в уголовных преследованиях как участник акции "Украина без Кучмы". Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники в правоохранительных органах.
Обвинения против Григория и еще 18 активистов за участие в демонстрации тогда назвали "Делом 9 марта" — именно в тот день в 2001 году правоохранители задержали более 300 митингующих.
Большинство из них отпустили, а перед правосудием тогда предстали только 19 человек, в том числе и Ляхович со своим братом Михаилом. Их приговорили к нескольким годам лишения свободы, а после отбывания наказания они были признаны политзаключенными.
Братья Ляховичи
Отметим, что согласно с реестром деклараций, полный тезка брата задержанного, Михаил Петрович Ляхович, работает начальником отдела в Министерстве молодежи и спорта Украины. Вместе с братом и еще несколькими членами семьи он владеет домом в Ривненской области в 121 кв.м.
Несмотря на то, что и сам Григорий является чиновником, данных о его декларации о доходах в свободном доступе нет. Это может свидетельствовать о том, что он был принят на работу после ежегодной подачи деклараций.
Также, судя по социальным сетям, Григорий женат с 2017 года. Его избранницей стала женщина, подписанная в Facebook как Рита Бондарчук — выпускница академии МВД. К слову, и сам Ляхович окончил в этом году Академию внутренних дел.
Григорий Ляхович с супругой
Facebook Григорий Ляхович
Facebook Григорий Ляхович
Facebook Григорий Ляхович
На своей странице в Facebook Григорий Ляхович часто публиковал фотографии с национальной символикой — флагами, вышивкой и гербом. Также он обнародовал несколько снимков, посвященных погибшим участникам Революции Достоинства и АТО.
Не обошел вниманием подозреваемый в коррупции и религиозную тему: на снимках он то купается в проруби на Крещение, то святит крашанки к празднику Пасхи.
Напомним, что прокуратура Киева задержала Ляховича по подозрению в получении взятки в размере 560 000 гривен. Эту сумму он якобы требовал у представителя ОСМД за то, чтобы подключить жилой дом к электрощитку стадиона.
Прокуратура Киева
Как писал OBOZREVATEL, в 2016 году договор купли-продажи "Ледового стадиона" решили расторгнуть и вернуть объект в распоряжение города. На месте знакового спорткомплекса инвесторы собирались построить очередной ТРЦ.
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