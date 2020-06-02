Мужчине, задержанному за угрозы взорвать мост Метро в Киеве, будет предъявлено обвинение в попытке террористического акта.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в комментарии "Сегодня". Он также назвал несколько вероятных причин инцидента.

"Ситуация такова, что весной, по мнению психологов, всегда обостряются чувства у тех людей, у которых есть сложности с психикой. Это раз. Второе: после двух месяцев карантина у многих людей накопилась определенная злость, ненависть к тому, что происходит в обществе. Возможно, это тоже часть проблемы", – сказал Геращенко.

Геращенко рассказал, какое обвинение выдвинут "минеру" моста Метро в Киеве

Заместитель министра отметил, что инцидент на мосту уладили профессионально, полиция срочно выехала на место, о котором заявил подозреваемый. Он также добавил, что переговоры с задержанным лично проводил начальник полиции города Киева Андрей Крищенко.

"Этот человек (Мужчина, угрожавший взорвать мост. – Ред.) задержан, будет предъявлено обвинение в попытке террористического акта, и дальше он будет направлен на психиатрическое освидетельствование для того, чтобы выяснить его вменяемость. Хорошо, что все закончилось безопасно. И плохо, конечно, что десятки тысяч киевлян и гостей города были вынуждены стоять в пробках, потому что нам надо было перекрыть мост. Ведь мы действовали, исходя из ситуации, если бы у него была настоящая взрывчатка", – подчеркнул Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве в понедельник, 1 июня, неизвестный мужчина с пакетом, из которого тянулся провод к пульту в руке, заявил о намерении взорвать мост Метро. Полиция оцепила сооружение и ввела спецоперацию "Гром".

Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро.

В сеть попало видео задержания мужчины, который угрожал взорвать сооружение.

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко рассказал, что подозреваемым оказался житель города Вишневое. Предварительно, ранее он привлекался к административной ответственности.

Во время задержания выяснилось, что бомбы у него не было.

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