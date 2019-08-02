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"Джентльмены неудачи!" В Киевской области накрыли грабителей терминала с деньгами

1.6т Читать материал на украинском

В Киевской области трое грабителей ворвались в супермаркет и украли терминал для пополнения счета. Они планировали взломать его и достать оттуда деньги.

Преступление произошло в Киево-Святошинском районе 29 июля, сообщил начальник областной полиции Андрей Небытов (чтобы посмотреть видео, скролльте до конца страницы).

Охранник супермаркета не смог оказать сопротивление злоумышленникам, из-за чего они скрылись. Найти бандитов удалось 2 августа.

Обыски

Обыски

Facebook Андрей Небытов

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Обыски

Обыски

Facebook Андрей Небытов

Задержание

Задержание

Facebook Андрей Небытов

"Джентльмены неудачи. К злоумышленникам пожаловали спецназ, криминальная полиция и следователи. Вся тройка задержана, вещественные доказательства изъяты", – уточнил глава полиции Киевщины.

Обыск

Обыск

Facebook Андрей Небытов

Задержание

Задержание

Facebook Андрей Небытов

Задержание

Задержание

Facebook Андрей Небытов

Как писал OBOZREVATEL, в известной сети супермаркетов в Киеве появились грабители, которые "охотились" за покупателями. Они воровали их кошельки и мобильные телефоны.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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