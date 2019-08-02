"Джентльмены неудачи!" В Киевской области накрыли грабителей терминала с деньгами

В Киевской области трое грабителей ворвались в супермаркет и украли терминал для пополнения счета. Они планировали взломать его и достать оттуда деньги.
Преступление произошло в Киево-Святошинском районе 29 июля, сообщил начальник областной полиции Андрей Небытов (чтобы посмотреть видео, скролльте до конца страницы).
Охранник супермаркета не смог оказать сопротивление злоумышленникам, из-за чего они скрылись. Найти бандитов удалось 2 августа.
Обыски
Facebook Андрей Небытов
Обыски
Facebook Андрей Небытов
Задержание
Facebook Андрей Небытов
"Джентльмены неудачи. К злоумышленникам пожаловали спецназ, криминальная полиция и следователи. Вся тройка задержана, вещественные доказательства изъяты", – уточнил глава полиции Киевщины.
Обыск
Facebook Андрей Небытов
Задержание
Facebook Андрей Небытов
Задержание
Facebook Андрей Небытов
Как писал OBOZREVATEL, в известной сети супермаркетов в Киеве появились грабители, которые "охотились" за покупателями. Они воровали их кошельки и мобильные телефоны.
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