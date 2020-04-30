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30 апреля • обновлено в 18:15
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/ Криминал

Двух граждан РФ наказали за покушение на теракт в Киеве: хотели взорвать авто украинского разведчика

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Двух граждан РФ осудили за покушение на теракт – подрыв авто украинского разведчика в Киеве.

Им назначили наказание в виде семи и восьми лет лишения свободы. Об этом написала пресс-служба Офиса генерального прокурора на своем сайте.

"При публичном обвинении прокуроров Офиса Генпрокурора Голосеевский райсуд г. Киева признал виновным двух граждан РФ в покушении на совершение террористического акта, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, а также использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 358 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Двух граждан РФ наказали за покушение на теракт в Киеве

Двух граждан РФ наказали за покушение на теракт в Киеве

Было доказано, что 4 апреля 2019 года осужденные, выполняя задание спецслужб страны-агрессора, сделали попытку заложить под припаркованное авто сотрудника украинской разведки взрывное устройство. Впрочем, взрывчатка сдетонировала в момент установки.

Покушению предшествовала тщательная многомесячная подготовка, которая, в частности, включала использование поддельных паспортов и водительских удостоверений граждан Кыргызской Республики, слежение за возможными местами пребывания и маршрутами передвижения потерпевшего, изготовление самодельного взрывного устройства, приобретение огнестрельного оружия, боеприпасов.

Примечательно, что один из исполнителей ранее проходил службу в личной охране главы Республики Ингушетия, входящей в состав РФ, и занимал должность заместителя руководителя его администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Покушение на разведчика??? Разведчик, которого знают все в лицо? Очередной фейк обоза. Дно.
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Кияни Криминал

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