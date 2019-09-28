Дрифтовал подшофе: на парковке популярного ТРЦ Киева авто влетело в людей

В Киеве на парковке ТРЦ Lavina в ночь на субботу, 28 сентября, авто сбило двух человек и протаранило три машины.

Как сообщил "Информатор", водитель Volkswagen дрифтовал и не справился с управлением (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Известно, что на парковке в ту ночь собрались любители дрифта. Около 23:30 к ним присоединился парень на Volkswagen, но отправлять в занос автомобиль решил не как все, на пустой территории, а среди других машин и пешеходов.

Фото с места инцидента Информатор

От столкновения, по словам очевидцев, пострадавшие женщины подлетели на метр вверх. Их с тяжелыми травмами госпитализировали медики.

Также пострадал гонщик на Volkswagen. Предварительно, его травмы связанны не столько с самим ДТП, сколько со встречей с разъяренной толпой.

Свидетели инцидента также утверждают, что парень был сильно пьян. На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа.

Фото с места инцидента Информатор

В пресс-службе полиции добавили, что 19-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованными машинами Opel, Fiat и Toyota.

В результате две женщины, которые стояли у одного из автомобилей, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Кроме этого, в больницу доставили виновника ДТП.

Следственным отделом Святошинского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото с места инцидента Информатор

Фото с места инцидента Информатор

Фото с места инцидента Информатор

Фото с места инцидента Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полиция задержала водителя, превысившего скорость на автомобиле, номера кузова которого не соответствовали номеру регистрации транспортного средства.

Нарушителем оказался блогер Виталий Санжаков, известный под ником Vitos.

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