Дело скандального Пашинского: суд в Киеве принял новое решение

Печерский районный суд Киева продлил арест скандальному экс-нардепу Сергею Пашинскому до 29 января.
Соответственное решение объявил судья Алексей Соколов в пятницу, 29 ноября, написало издание Lb.ua.
Сторона обвинения просила продлить срок содержания под стражей до 4 февраля, ссылаясь на то, что существуют риски влияния Пашинского на расследование. По словам прокурора, нужно провести еще много следственных действий.
Сергей Пашинский
Сomments.ua
Также сторона обвинения добавила к ходатайству протокол допроса свидетеля – помощницы Пашинского с 2006 по 2014 г. – Татьяны Блистив. Она уверяла, что экс-депутат говорил со своими адвокатами о необходимости закрытия его производства и открытия производства по пострадавшему в результате конфликта с бывшим политиком Вячеславу Химикусу.
Он отметил, ссылаясь на слова женщины, что между ней и Пашинским были конфликты по рабочим вопросам, и один из них закончился угрозами в ее сторону. Она обращалась в правоохранительные органы, но потом помощницу незаконно, по ее мнению, уволили.
Однако адвокаты Пашинского заверили, что Блистив является подозреваемой по другому делу о хищении в особо крупных размерах, и у нее может быть интерес в даче показаний против экс-депутата.
Один из них заявил, что считает подозрение необоснованным, более того, просил освободить Пашинского из-под стражи на поруки. Соответствующие заявления написали восемь бывших и нынешних народных депутатов. Судья отказал в этом ходатайстве.
Адвокат отметил, что в материалах дела также есть допрос свидетеля Олейника, который опроверг версию следствия об умышленном нанесении телесных повреждений Химикусу. Также правозащитник сказал, что к Олейнику приезжали два человека и с угрозами приказали дать показания не в пользу экс-депутат. По его мнению, это были работники Государственного бюро расследований.
Прокурор ответила, что Олейник пять раз давал показания и постоянно их менял, а писать заявление об угрозах отказался. Сам же Пашинский сказал, что в течение двух месяцев пребывания в СИЗО его допросили лишь один раз.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 декабря 2016 года в результате конфликта Пашинского и жителя Васильковского района Химикуса второй попал в больницу с тяжелым огнестрельным ранением.
Пашинский утверждал, что они с супругой едва не врезались в микроавтобус, якобы стоявший в темноте без включенных габаритов, из-за чего и вспыхнула ссора.
Кроме того, он заверял, что сделал предупредительный выстрел в воздух и якобы тогда нетрезвый мужчина ударил его бутылкой по голове.
При этом Химикус опроверг версию, отметив, что вынужден был обороняться бутылкой, а Пашинский направил пистолет сразу в грудь и выстрелил. Это подтвердила и экспертиза.
В июле 2017 года ГПУ закрыла дело против Пашинского, однако в декабре Печерский районный суд Киева обязал возобновить расследование уголовного производства.
В ноябре 2018 года Химикусу, в которого стрелял Пашинский, объявили подозрение в хулиганстве.
В январе 2019 года защита пострадавшего заявила, что следователи Нацполиции предпринимают попытки забрать из ГПУ улики преступления Пашинского, чтобы окончательно похоронить дело против него.
4 октября ГБР объявило Пашинскому о подозрении.
7 октября Печерский районный суд Киева взял его под стражу на срок до 4 декабря без права внесения залога.
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка не исключил, что против Пашинского могут быть открыты новые уголовные производства.
18 октября Апелляционный административный суд Киева оставил под стражей экс-нардепа.
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