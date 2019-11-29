Дело скандального Пашинского: суд в Киеве принял новое решение

Печерский районный суд Киева продлил арест скандальному экс-нардепу Сергею Пашинскому до 29 января.

Соответственное решение объявил судья Алексей Соколов в пятницу, 29 ноября, написало издание Lb.ua.

Сторона обвинения просила продлить срок содержания под стражей до 4 февраля, ссылаясь на то, что существуют риски влияния Пашинского на расследование. По словам прокурора, нужно провести еще много следственных действий.

Сергей Пашинский Сomments.ua

Также сторона обвинения добавила к ходатайству протокол допроса свидетеля – помощницы Пашинского с 2006 по 2014 г. – Татьяны Блистив. Она уверяла, что экс-депутат говорил со своими адвокатами о необходимости закрытия его производства и открытия производства по пострадавшему в результате конфликта с бывшим политиком Вячеславу Химикусу.

Он отметил, ссылаясь на слова женщины, что между ней и Пашинским были конфликты по рабочим вопросам, и один из них закончился угрозами в ее сторону. Она обращалась в правоохранительные органы, но потом помощницу незаконно, по ее мнению, уволили.

Однако адвокаты Пашинского заверили, что Блистив является подозреваемой по другому делу о хищении в особо крупных размерах, и у нее может быть интерес в даче показаний против экс-депутата.

Один из них заявил, что считает подозрение необоснованным, более того, просил освободить Пашинского из-под стражи на поруки. Соответствующие заявления написали восемь бывших и нынешних народных депутатов. Судья отказал в этом ходатайстве.

Адвокат отметил, что в материалах дела также есть допрос свидетеля Олейника, который опроверг версию следствия об умышленном нанесении телесных повреждений Химикусу. Также правозащитник сказал, что к Олейнику приезжали два человека и с угрозами приказали дать показания не в пользу экс-депутат. По его мнению, это были работники Государственного бюро расследований.

Прокурор ответила, что Олейник пять раз давал показания и постоянно их менял, а писать заявление об угрозах отказался. Сам же Пашинский сказал, что в течение двух месяцев пребывания в СИЗО его допросили лишь один раз.

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