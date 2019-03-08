"Бухой движ": толпа пьяных киевлян устроила массовую драку с нетрезвыми охранниками супермаркета. Фоторепортаж

В пятницу, 8 марта, в одном из супермаркетов сети "Сильпо" в Киеве произошла массовая пьяная драка.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook. Там же опубликованы фотографии с места инцидента.

Уточняется, что это произошло в магазине по адресу проспект Правды, 66. Судя по снимкам, кто-то из очевидцев вызвал туда полицейских.

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

"Бухой движ заказывали? Прямо на входе в супермаркет пятеро пьяных и здоровых мужчин избили пьяного охранника "Сильпо" и его двух пьяных друзей", — сказано в сообщении.

"От любых заявлений все отказались. После оказанной медицинской помощи разбрелись по разным компаниям бухать дальше", — добавили в посте.

Как писал OBOZREVATEL, недавно на Волыни скончался участник АТО, который был жестко избит 15-летним подростком. Тот подошел к 40-летнему мужчине и попросил сигарету. После отказа парень ударил военного и тот упал на землю.

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