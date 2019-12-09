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9 декабря • обновлено в 19:34
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/ Криминал

Опасный разворот: что известно о "проклятом" месте под Киевом

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Разворот на 19-м километре одесской трассы под Киевом заслужил у водителей дурную славу из-за множества ДТП.

Об особенностях "адского места" в районе сел Круглик и Вита-Почтовая – в материале OBOZREVATEL.

Данный участок опасен тем, что для разворота водителям необходимо пересечь три полосы встречного транспорта, который к тому же несется со спуска (для просмотра видео с дрона, проскролльте вниз).

Ранее власти пытались решить проблему ДТП... закрыв проезд для транспорта.

Местные жители ответили акциями протеста и даже блокировали работу техники. В итоге проезд оставили.

Разворот в районе сел Вита-Почтовая и Круглик

Разворот в районе сел Вита-Почтовая и Круглик

Как рассказал OBOZREVATEL местный житель Глеб Лисовский, тысячи водителей из близлежащих населенных пунктов, чтобы попасть в Киев, ежедневно пользуются двумя разворотами: в районе Южного кладбища и Круглика. Если перекрыть последний, на трассе образуется огромный затор.

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Злосчастный разворот

Злосчастный разворот

Еще одна попытка решить проблему ДТП на участке была предпринята в конце августа. Для этого был установлен светофор.

Но, как показала практика, ситуацию он не поменял и 5 декабря на развороте произошло ДТП с участием до десятка автомобилей. Благо обошлось без жертв.

ДТП на развороте Круглик - Вита-Почтовая

ДТП на развороте Круглик - Вита-Почтовая

dtp.kiev.ua

В целом же за полтора года на "адском" развороте произошло 48 ДТП, в которых погибли 2 человека и 9 человек получили травмы.

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Чтобы раз и навсегда решить проблему с разворотом, необходимо строительство ранее обещанных властями двухуровневых развязок в районе Южного кладбища и перекрестка Чабаны – Гатное. В Службе автомобильных дорог Киевской области OBOZREVATEL ранее сообщали, что строительство начнется в нынешнем году. На том дело и закончилось.

Местные жители требуют строительство ранее обещанных развязок

Местные жители требуют строительство ранее обещанных развязок

Группа Facebook: "Разворот Круглик"

Еще одним решением проблемы водители видят в обустройстве безопасных левых поворотов на одном уровне с дорогой. Они есть во многих странах Европы и США. Ниже одна из схем, которую можно было бы применить при проектировании поворотов в районе Круглика.

Некоторые водители предлагают обустройство безопасных левых поворотов на участке

Некоторые водители предлагают обустройство безопасных левых поворотов на участке

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Для снижения аварийности на еще двух участках одесской трассе под Киевом были установлены светофоры в районе перекрестка Чабаны – Гатное и Южного кладбища

  • Число ДТП при этом не снизилось. Последняя громкая авария в Чабанах произошла 24 ноября, когда Уполномоченный Зеленского Николай Кулеба, управляя Toyota, столкнулся с микроавтобусом. Пострадали оба водителя, а также двое сыновей Кулебы.

  • Не менее опасный перекресток расположен рядом с селами Гореничи и Стоянка. Для снижения аварийности на участке власти еще в 2012 году начали строить двухуровневую развязку, однако работы на сегодня заморожены.

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Автор
Александр Степанов
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто
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