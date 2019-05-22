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/Криминал

Адский поворот под Киевом: в полиции обнародовали данные по ДТП

4.1тЧитать материал на украинском

Поворот на с. Круглик является одним из самых опасных на трассе Киев – Одесса. Об этом говорит и статистика, которую обнародовали в патрульной полиции: полсотни ДТП более чем за год.

Как рассказал OBOZREVATEL старший инспектор отдела безопасности дорожного движения УПП в Киевской области Александр Бондаренко, с 1 января 2018 г. по 14 мая – 2019 г. на участке произошло: 48 ДТП, в которых погибли 2 человека и 9 человек получили травмы.

По словам Бондаренко, основными причинами аварий на участке стали: несоблюдение дистанции, превышение скорости и нарушение правил маневрирования

Адский поворот на Одесской трассе

Адский поворот на Одесской трассе

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Отметим, что водители, которые ежедневно проезжают злосчастный поворот, в буквальном смысле рискуют жизнями, поскольку вынуждены пересекать сразу три полосы перед встречным транспортом, несущегося с возвышенности.

Снизить череду аварий на участке до 50% помогло бы обустройство безопасных левых поворотов на одном уровне с дорогой, которые широко используются в Европе и США. В ближайшее время в Минрегионе собираются применить зарубежный опыт и в Украине.

Пример обустройства безопасных левых поворотов на участке в направлении с. Круглик

Пример обустройства безопасных левых поворотов на участке в направлении с. Круглик

Поворот на с. Круглик

Поворот на с. Круглик

Опасный участок на карте

Опасный участок на карте

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, на печально известном светофоре Чабаны – Гатное на Одесской трассе под Киевом произошла масштабная авария с погибшим.

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Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области Война на дорогах
Место
УкраинаКиев
Теги
ДТПавтоНациональная полиция Украины
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