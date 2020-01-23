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23 января • обновлено в 22:55
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В Киеве нашли в продаже вещи из шкурок котов: фото и видео подозрительного товара

1.4т
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В секонд-хенде на рынке "Сириус" в Киеве посетители обнаружили изделия из подозрительного меха, похожего на кошачий.

Об этом идет речь в материале "Сегодня" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Первой о "находке" сообщила киевлянка Любовь Харченко. "Увидела, что это кошачий мех. У меня же от самого рождения были коты, я их очень люблю. И их мех я смогу отличить от другого. И на ощупь, и на цвет", – рассказала женщина.

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В Киеве продавали вещи из шкурок котов

В Киеве продавали вещи из шкурок котов

Скриншот из видео

Харченко сфотографировала товар и попыталась узнать у продавцов, из чего сделан мех, но ее настойчиво попросили уйти.

Журналисты заметили на рынке шарфы, воротники и сумки, которые имеют характерную полосатую окраску. Кроме того, на обратной стороне некоторых изделий журналисты обнаружили штамп с изображением кота, маркировка оказалась зарубежной. На изделиях написано на немецком "Katzenfelle" (кошачьи шкуры).

В Киеве продавали вещи из шкурок котов

В Киеве продавали вещи из шкурок котов

Скриншот из видео

Торговцы так и не смогли объяснить происхождение меха и заверили, что весь товар – это секонд-хенд, который импортируют из Германии. Из документов на руках у продавцов оказалась только просроченная справка о дезинфекции товара.

В Киеве продавали вещи из шкурок котов

В Киеве продавали вещи из шкурок котов

Скриншот из видео

В Киеве продавали вещи из шкурок котов

В Киеве продавали вещи из шкурок котов

После увиденного журналисты вызвали на рынок полицию. Когда патрульные прибыли, продавцы спрятали весь товар.

"Торговое место сейчас закрывается, потому что нет у них никаких документов, не имеют права торговать", – сообщил полицейский. Одного из реализаторов забрали в районный отдел для дачи объяснений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве крупная торговая сеть "Конфискат" попалась на продаже фальсификата.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
секонд-хенд
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Комментарии
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Це москальские коти были. Агенти Путина.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Шариковы вонючие!
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