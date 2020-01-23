В Киеве нашли в продаже вещи из шкурок котов: фото и видео подозрительного товара

В секонд-хенде на рынке "Сириус" в Киеве посетители обнаружили изделия из подозрительного меха, похожего на кошачий.
Об этом идет речь в материале "Сегодня" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Первой о "находке" сообщила киевлянка Любовь Харченко. "Увидела, что это кошачий мех. У меня же от самого рождения были коты, я их очень люблю. И их мех я смогу отличить от другого. И на ощупь, и на цвет", – рассказала женщина.
В Киеве продавали вещи из шкурок котов
Скриншот из видео
Харченко сфотографировала товар и попыталась узнать у продавцов, из чего сделан мех, но ее настойчиво попросили уйти.
Журналисты заметили на рынке шарфы, воротники и сумки, которые имеют характерную полосатую окраску. Кроме того, на обратной стороне некоторых изделий журналисты обнаружили штамп с изображением кота, маркировка оказалась зарубежной. На изделиях написано на немецком "Katzenfelle" (кошачьи шкуры).
В Киеве продавали вещи из шкурок котов
Скриншот из видео
Торговцы так и не смогли объяснить происхождение меха и заверили, что весь товар – это секонд-хенд, который импортируют из Германии. Из документов на руках у продавцов оказалась только просроченная справка о дезинфекции товара.
В Киеве продавали вещи из шкурок котов
Скриншот из видео
В Киеве продавали вещи из шкурок котов
После увиденного журналисты вызвали на рынок полицию. Когда патрульные прибыли, продавцы спрятали весь товар.
"Торговое место сейчас закрывается, потому что нет у них никаких документов, не имеют права торговать", – сообщил полицейский. Одного из реализаторов забрали в районный отдел для дачи объяснений.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве крупная торговая сеть "Конфискат" попалась на продаже фальсификата.
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