В Киеве нашли в продаже вещи из шкурок котов: фото и видео подозрительного товара

В секонд-хенде на рынке "Сириус" в Киеве посетители обнаружили изделия из подозрительного меха, похожего на кошачий.

Об этом идет речь в материале "Сегодня" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Первой о "находке" сообщила киевлянка Любовь Харченко. "Увидела, что это кошачий мех. У меня же от самого рождения были коты, я их очень люблю. И их мех я смогу отличить от другого. И на ощупь, и на цвет", – рассказала женщина.

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В Киеве продавали вещи из шкурок котов Скриншот из видео

Харченко сфотографировала товар и попыталась узнать у продавцов, из чего сделан мех, но ее настойчиво попросили уйти.

Журналисты заметили на рынке шарфы, воротники и сумки, которые имеют характерную полосатую окраску. Кроме того, на обратной стороне некоторых изделий журналисты обнаружили штамп с изображением кота, маркировка оказалась зарубежной. На изделиях написано на немецком "Katzenfelle" (кошачьи шкуры).

В Киеве продавали вещи из шкурок котов Скриншот из видео

Торговцы так и не смогли объяснить происхождение меха и заверили, что весь товар – это секонд-хенд, который импортируют из Германии. Из документов на руках у продавцов оказалась только просроченная справка о дезинфекции товара.

В Киеве продавали вещи из шкурок котов Скриншот из видео

В Киеве продавали вещи из шкурок котов

После увиденного журналисты вызвали на рынок полицию. Когда патрульные прибыли, продавцы спрятали весь товар.

"Торговое место сейчас закрывается, потому что нет у них никаких документов, не имеют права торговать", – сообщил полицейский. Одного из реализаторов забрали в районный отдел для дачи объяснений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве крупная торговая сеть "Конфискат" попалась на продаже фальсификата.

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