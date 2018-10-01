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''Целое стадо тараканов!'' Крупный ТРЦ Киева угодил в новый скандал из-за антисанитарии

1.6тЧитать материал на украинском

В столичном крупном торгово-развлекательном комплексе Dream Town вновь заметили нашествие тараканов. На этот раз на насекомых пожаловались посетители аквапарка.

Как написал на своей странице в Facebook журналист Александр Марущак, тараканы обосновались в раздевалке "Аквапарка Юрского периода Dream Island" и бегают там целыми толпами.

"Был в шоке от количества тараканов, которые живут в шкафах для переодевания. Одно дело убить трех маленьких тараканов тапком, но совсем другое — увидеть целое стадо, которое перебегает из шкафчика к шкафичику", — написал Марущак.

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Он также опубликовал фотодоказательства увиденного и отметил, что после этого ему пришлось тщательно осматривать всю одежду, чтобы не принести таких "гостей" в дом.

''Целое стадо тараканов!'' Крупный ТРЦ Киева угодил в новый скандал из-за антисанитарии

Facebook Александр Марущак

''Целое стадо тараканов!'' Крупный ТРЦ Киева угодил в новый скандал из-за антисанитарии

Facebook Александр Марущак

"Персонал на мои замечания ответил, что тараканы лезут к ним из кафе на первом этаже Dream Town. А на вопрос, почему их не потравили в период закрытия на технический ремонт — развели руками", — сообщил также посетитель аквапарка.

В комментариях к его посту представители Dream Island заверили, что запланировали дезинфекцию на начало недели.

''Целое стадо тараканов!'' Крупный ТРЦ Киева угодил в новый скандал из-за антисанитарии

Как писал OBOZREVATEL, в конце сентября Dream Town также оскандалился стаями тараканов, которые спокойно разгуливали по подносам с едой одного из кафе.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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