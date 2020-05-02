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3 мая • обновлено в 22:30
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Киевский супермаркет возмутил сеть импортом из России. Фото

97т
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В Киеве в одном их супермаркетов продаются импортные овощи, в то время как украинские фермеры жалуются на то, что им негде сбывать свою продукцию на карантине.

Соответствующие фото на странице в Facebook опубликовала украинский музыкальный продюсер Алена Мозговая. В комментариях она уточнила, что снимки были сделаны 1 мая в одном из магазинов FOZZY.

Украинская сеть супермаркетов продавала лук из России

Украинская сеть супермаркетов продавала лук из России

Коллаж

Украинка показала на прилавках лук из России, морковь из Израиля и капусту из Италии.

Фото с магазина FOZZY в Киеве

Фото с магазина FOZZY в Киеве

facebook.com/olenamozgova1

Фото с магазина FOZZY в Киеве

Фото с магазина FOZZY в Киеве

facebook.com/olenamozgova1

Фото с магазина FOZZY в Киеве

Фото с магазина FOZZY в Киеве

facebook.com/olenamozgova1

Пользователей сети возмутила ситуация. Многие комментаторы отметили, что во время карантина, который стал серьезным ударом по малому и среднему бизнесу, стоило бы поддержать отечественных производителей.

"А цены – космос", "Хуже всего – это тот лук. Мы же вроде не торгуем с агрессором?" "А свое выбрасывают", "А украинское?!" – пишут под постом.

"А где наше?" Киевский супермаркет возмутил сеть импортом из России

Скриншот

"А где наше?" Киевский супермаркет возмутил сеть импортом из России

Скриншот

"А где наше?" Киевский супермаркет возмутил сеть импортом из России

Скриншот

"А где наше?" Киевский супермаркет возмутил сеть импортом из России

Скриншот

"А где наше?" Киевский супермаркет возмутил сеть импортом из России

Скриншот

"А где наше?" Киевский супермаркет возмутил сеть импортом из России

Скриншот

"А где наше?" Киевский супермаркет возмутил сеть импортом из России

Скриншот

"А где наше?" Киевский супермаркет возмутил сеть импортом из России

Скриншот

"А где наше?" Киевский супермаркет возмутил сеть импортом из России

Скриншот

"А где наше?" Киевский супермаркет возмутил сеть импортом из России

Скриншот

"А где наше?" Киевский супермаркет возмутил сеть импортом из России

Скриншот

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Российско-украинский конфликт Экспорт и импорт товаров Скандалы в супермаркетах Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Персона
Алена Мозговая
Место
Украина Киев
Теги
супермаркет фотографии скандалы Импорт
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Комментарии
512
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20
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Комментарии на сайте не модерированы
Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
аграрной супердержавы тоже не получилось.
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4
0
Мартынов Марик
Мартынов Марик
Стрелять хозяев супермаркетов, на хй, только так , шакалы моцковские
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5
4
2 из 3 ответов | показать все
Wick John
Wick John
Музыра Валерий, ещё один пи.дар открыл полную пасть дерьма и хрюкает
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0
1
Музыра Валерий
Музыра Валерий
Wick John, а ты, ч.м.о. такое голодное, что прямо с пола жрать будешь? Хотя, это не вопрос, а констатация факта.
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4
1
Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
это в Полисках ФОЗИ, там всегда такой треш. Цены космос и выбор 3 товара.
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5
1
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Ярошенко Андрей, Барыги, бизнес на коронавирусе, кроме бизнеса не крови еще устроили бизнес на корона вирусе. Зелупа барыга.
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8
1
Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей, в Пролисках.
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2
1
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