В Киеве в одном их супермаркетов продаются импортные овощи, в то время как украинские фермеры жалуются на то, что им негде сбывать свою продукцию на карантине.

Соответствующие фото на странице в Facebook опубликовала украинский музыкальный продюсер Алена Мозговая. В комментариях она уточнила, что снимки были сделаны 1 мая в одном из магазинов FOZZY.

Украинская сеть супермаркетов продавала лук из России Коллаж

Украинка показала на прилавках лук из России, морковь из Израиля и капусту из Италии.

Фото с магазина FOZZY в Киеве facebook.com/olenamozgova1

Фото с магазина FOZZY в Киеве facebook.com/olenamozgova1

Фото с магазина FOZZY в Киеве facebook.com/olenamozgova1

Пользователей сети возмутила ситуация. Многие комментаторы отметили, что во время карантина, который стал серьезным ударом по малому и среднему бизнесу, стоило бы поддержать отечественных производителей.

"А цены – космос", "Хуже всего – это тот лук. Мы же вроде не торгуем с агрессором?" "А свое выбрасывают", "А украинское?!" – пишут под постом.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

С самого утра в понедельник, 27 апреля, прошли пикеты представителей малого бизнеса в Черновицкой и Винницкой областях в связи с закрытием рынков.

Также протесты предпринимателей прошли в Запорожье и Мелитополе.

29 апреля началась акция протеста предпринимателей под Кабмином. Они требовали отменить карантин с 1 мая. Во время акций митингующие устроили стычки с полицией.

Кабмин разрешил работу продовольственных и аграрных рынков, если те выполнят определенные санитарные нормы.

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