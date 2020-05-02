В Киеве в одном их супермаркетов продаются импортные овощи, в то время как украинские фермеры жалуются на то, что им негде сбывать свою продукцию на карантине.
Соответствующие фото на странице в Facebook опубликовала украинский музыкальный продюсер Алена Мозговая. В комментариях она уточнила, что снимки были сделаны 1 мая в одном из магазинов FOZZY.
Украинская сеть супермаркетов продавала лук из России
Коллаж
Украинка показала на прилавках лук из России, морковь из Израиля и капусту из Италии.
Фото с магазина FOZZY в Киеве
facebook.com/olenamozgova1
Фото с магазина FOZZY в Киеве
facebook.com/olenamozgova1
Фото с магазина FOZZY в Киеве
facebook.com/olenamozgova1
Пользователей сети возмутила ситуация. Многие комментаторы отметили, что во время карантина, который стал серьезным ударом по малому и среднему бизнесу, стоило бы поддержать отечественных производителей.
"А цены – космос", "Хуже всего – это тот лук. Мы же вроде не торгуем с агрессором?" "А свое выбрасывают", "А украинское?!" – пишут под постом.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
С самого утра в понедельник, 27 апреля, прошли пикеты представителей малого бизнеса в Черновицкой и Винницкой областях в связи с закрытием рынков.
Также протесты предпринимателей прошли в Запорожье и Мелитополе.
29 апреля началась акция протеста предпринимателей под Кабмином. Они требовали отменить карантин с 1 мая. Во время акций митингующие устроили стычки с полицией.
Кабмин разрешил работу продовольственных и аграрных рынков, если те выполнят определенные санитарные нормы.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.