Содрал деньги из школьников: на Киевщине водитель маршрутки попал в скандал

В городе Белая Церковь Киевской области водителя маршрутки №17 обвинили в том, что он заставил школьников оплатить полную стоимость проезда, хотя те должны были ехать за полцены.

Местная жительница Ольга Полищук рассказала о том, как 13 сентября она ехала в этом автобусе (номерной знак 021-09), написала Gazeta.ua.

По ее словам, на одной из остановок зашли школьники, и водитель взял с них полную стоимость проезда, хотя они должны платить только 50% стоимости.

На Киевщине водитель маршрутки попал в скандал со школьниками Gazeta.ua

"За детей никто не заступается. Мой сын, которому 8 лет, ехал в маршрутке №7. Водитель тоже взял полную стоимость проезда. Ребенок мне позвонил. Я вышла встретила его. Водитель был шокирован. Сразу отдал мне деньги", – отметила 30-летняя Елена Лисовенко.

В белоцерковском отделе транспорта пояснили, что жалоб на водителя не поступало. Однако сотрудники отдела видели информацию о случае в сети, поэтому сообщили директора ООО "Транссити" Сергея Шутенко.

В "Транссити" же рассказали, что после этого водителя оштрафовали. Если подобное повторится, его могут уволить с работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в маршрутке №401 (Железнодорожный вокзал "Южный" – ул. Чернобыльская) случился громкий скандал. Водителя обвинили в том, что он не реагировал на просьбы пассажира снизить громкость музыки. А его друг откровенно нахамил мужчине.

Позже в столице местная жительница пожаловалась на то, что с внутренней стороны двери в одной из маршруток торчал кусок железной трубы с необработанными концами. Из-за этого женщина получила несколько рваных ран на ноге.

Также в Святошинском районе Киева люди заметили маршрутный автобус, который двигался просто по тротуару. Инцидент сняли на видео, а в сети ситуацию начали возмущенно комментировать.

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