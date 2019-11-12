"Складывают прямо на площади!" В Киеве разгорелся скандал из-за известной барахолки

В Оболонском районе Киева продавцов Куреневской барахолки обвинили в том, что они оставляют товар, который не продали, прямиком посреди Петропавловской площади. Из-за этого там образовались настоящие горы из мусора.
О такой ситуации сообщил киевлянин Олег Ривтин на странице "Неинтересный Киев" в Facebook. Мужчина опубликовал соответственное фото.
"Бедные бабушки и дедушки продают последнее" на Куреневской барахолке, а что не продается складывают прямо на Петропавловской площади, образовывая реальные горы мусора. И, конечно, стаканчики из соседних наливаек. Процесс постоянный. Коммунальщики, уборка? Не, не слышали..." – говорится в посте.
В Киеве разгорелся скандал из-за известной барахолки
Facebook Олега Ривтина
В комментариях мужчина добавил, что такая ситуация на площади наблюдалась уже четвертую неделю.
Комментарий
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Куреневском (Блошином) рынке на Петропавловской площади конфликт между продавцом и воровкой перерос в массовую драку.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.