"Складывают прямо на площади!" В Киеве разгорелся скандал из-за известной барахолки

В Оболонском районе Киева продавцов Куреневской барахолки обвинили в том, что они оставляют товар, который не продали, прямиком посреди Петропавловской площади. Из-за этого там образовались настоящие горы из мусора.

О такой ситуации сообщил киевлянин Олег Ривтин на странице "Неинтересный Киев" в Facebook. Мужчина опубликовал соответственное фото.

"Бедные бабушки и дедушки продают последнее" на Куреневской барахолке, а что не продается складывают прямо на Петропавловской площади, образовывая реальные горы мусора. И, конечно, стаканчики из соседних наливаек. Процесс постоянный. Коммунальщики, уборка? Не, не слышали..." – говорится в посте.

В Киеве разгорелся скандал из-за известной барахолки Facebook Олега Ривтина

В комментариях мужчина добавил, что такая ситуация на площади наблюдалась уже четвертую неделю.

Комментарий Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Куреневском (Блошином) рынке на Петропавловской площади конфликт между продавцом и воровкой перерос в массовую драку.

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