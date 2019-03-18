''Решил срубить денег'': в Киеве избили фаната Шария

В Киеве на акции в поддержку президента Украины Петра Порошенко 17 марта избили провокатора, который выкрикивал обвинения в "преследовании" скандального блогера Анатолия Шария.

После выхода на сцену Порошенко и его супруги Марины молодой человек начал кричать: "Почему преследуете Шария", после чего на него посыпались удары от рядом стоящих участников акции. Видеозапись на своей странице в Facebook обнародовала пользовательница Мила Армандес (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Чувак решил по-легкому срубить деньжат, выкрикивая, что Порошенко так не любит кремлевского пропагандиста Шария, но на такую реакцию, видимо, не рассчитывал. Ты бы еще спросил, за что Путина (президента РФ. ‒ Ред.) обижают", ‒ подписала Армандес видео.

Новости На митинге в поддержку Порошенко в Киеве было около 25 тысяч человек

В Киеве на митинге Порошенко избили провокатора Скриншот

В комментариях к посту пользователи отметили, что провокатором является блогер Владислав Бондаренко, который внесен в список "Миротворца". По данным ресурса, за свой вопрос на акции Порошенко он получил от сбежавшего из страны Анатолия Шария 500 долларов.

Владислав Бондаренко Миротворец

О том, что провокатором является именно Бондаренко, также написал советник президента Украины и волонтер Юрий Бирюков.

Как писал OBOZREVATEL, распространенные в сети фотографии с президентом Порошенко, который якобы убегает с митинга в Житомире, оказались смонтированными. Нужный кадр вырезали из снимка, на котором президент наоборот подходит к собравшимся людям, а затем жмет им руки.

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