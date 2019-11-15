"Пробитое дно!" В Киеве известный гипермаркет попал в громкий скандал

В Киеве гипермаркет известной сети "Ашан", что на проспекте Академика Глушкова, обвинили в том, что там продавали хлеб с волосами внутри.

Об инциденте сообщила очевидец, киевлянка Лариса Задворная на странице "На Теремках". Женщина опубликовала соответствующее фото.

"Хлеб из Ашана с "наполнителем". Будьте осторожны!" – написала она.

В Киеве гипермаркет Ашан попал в громкий скандал Facebook Ларисы Задворной

Пользователи сети начали возмущенно комментировать такую ситуацию.

"Сказать, что "Ашан" на Теремках самый убогий из всех "Ашанов" – не сказать ничего. Вчера (14 ноября. – Ред.) зашла, и моему разочарованию не было предела – помидоры поражены фитофторой, огурцы уже пожелтели и с гнилыми пятнами, а цены 40 грн и выше. За гнилые овощи, еще и поражены болезнью!!! Цены завышены на все – начиная от овощей и заканчивая бытовой химией. Какие там жлобы руководят!", "Ашан" на Теремках – это пробитое дно", "Ужас", – написали они.

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Сообщение в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева в супермаркете известной сети "Эко-маркет" на улице Вадима Гетьмана, 46б якобы продавали конфеты с червями.

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