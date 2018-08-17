Помидоры "с мясом": известный супермаркет в Киеве попал в скандал

В Дарницком районе Киева в супермаркете "Фуршет" на улице Вербицкого продукты хранятся буквально облепленные мошками. Целые стаи насекомых летают по всему помещении и садятся на неупакованный товар.

Особенно сильно мошкара облюбовала помидоры: на них она просто роится. Фотографии из маркета предоставил корреспондент OBOZREVATEL.

"Посиделки" мухи устроили не только на прилавках, а даже на ценниках. К слову, стоимость таких "мясных" помидор составляет целых 39 гривен за килограм.

Отметим, что столичные супермаркеты в последнее время нередко попадают в скандалы из-за ненадлежащего хранения продуктов. Так, в июле сразу две торговые сети опозорились из-за насекомых: в одной обнаружили мух, в другой ― тараканов.

Помимо этого, как писал OBOZREVATEL, покупателей магазина Topmart ужаснули мухи, вылезающие прямо из выпечки.