Покинул на несколько часов: в Киеве отец оставил двухлетнего ребенка в элитном авто

В Киеве, на Подоле, 13 октября отец покинул своего двухлетнего сына в одиночестве на несколько часов в автомобиле Jaguar.

Об этом сообщили очевидцы, которые в это время находились в ресторане "Мафия". Они отметили, что тогда в одном из припаркованных неподалеку авто неоднократно срабатывала сигнализация, написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Это был Jaguar (№AH3511IX), на который сразу обратили внимание как работники учреждения, так и многие из посетителей. Выйдя на улицу, мы увидели в автомобиле маленького плачущего ребенка – мальчика лет двух", – отметили свидетели происшествия.

В Киеве отец оставил 2-летнего ребенка в элитном авто Скриншот

По их словам, машина была закрыта, а никого из взрослых рядом не было. На тот момент авто было припарковано уже больше часа.

Очевидцы добавили, что люди отвлекали ребенка различными способами, а затем вызвали полицию. На место также приехала и карета скорой медицинской помощи.

В авто пришлось разбить стекло. Ребенка достали из машины. А медики осмотрели мальчика – он был здоров.

"Вскоре пришел и сам отец... Он объяснил работникам полиции, что выходил в аптеку за лекарствами, потому что ребенок болел. Верить его словам сложно, поскольку он оставил ребенка более чем на два часа", – подытожили свидетели ЧП.

Ребенок плакал, потому очевидцы вызвали полицию Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Осокорках женщина оставила своего маленького ребенка в закрытой машине на солнце, а сама отправилась прочь. Позже в столице горе-мать оставила на 30-ти градусной жаре малыша в машине с закрытыми окнами и пошла на рынок.

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