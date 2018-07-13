Под Киевом перевернулся самолет: пассажирку уверяют, что "ее там не было"

В Броварском районе Киевской области частный полет на самолете ZLIN-142 закончился аварийным приземлением с переворачиванием и травмами пассажира.

При этом, представители аэроклуба полностью опровергают произошедшее ЧП, пишет на своей странице в Facebook пострадавшая Анна Доценко.

Отмечается, что инцидент случился 9 июня, - девушка получила подарочный сертификат стоимостью 4 тысячи гривен на полет с выполнением фигур высшего пилотажа от "More Emotions" в Гоголеве Броварского района Киевской области.

Facebook Анна Доценко

Facebook Анна Доценко

Facebook Анна Доценко

Facebook Анна Доценко

Facebook Анна Доценко

Во время полета, когда пилот взял курс на аэроклуб, на высоте 300 метров "отказал двигатель" и самолет совершил аварийную посадку в кукурузное поле в семи километрах от клуба.

"После того как передняя стойка коснулась земли, самолет проехал пару метров по грядке молодой кукурузы, затем споткнулся, хвост самолета оторвался от земли, самолет перевернулся через капот и упал на крышу", - рассказала Доценко.

После аварии пилот не предложил пострадавшей помощи или поддержки, никто не вызвал спасателей или полицию, не предложили проверить состояние у медиков, и лишь попытались отправить ее в Киев с другими клиентами.

Представители компании при попытках выяснить причины происшествия утверждали, что ничего чрезвычайного не произошло и предложили новый сертификат в подарок. В клинике у девушки обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и сотрясение мозга.

Доценко самостоятельно обратилась в Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и Нацполицию. Правоохранители не стали регистрировать инцидент и лишь передали дело участковому полицейскому на проверку.

"Я общалась с участковым на прошлой неделе. Результат проверки такой же: самолета нет, пилота нет, а в самом аэроклубе участковому сказали, что указанный мною в заявлении самолет в тот день у них не летал", - написала девушка.

Позже выяснилось, что удостоверение о допуске к эксплуатации взлетно-посадочной полосы потеряло действительность 13.10.2015 и не было продлено, а самолет Дельфин-4 с регистрационным номером UR-PAZZ, на котором прошел полет, был лишен сертификата в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля в "Борисполе" экстренно сел самолет.