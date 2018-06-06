"Му*ак какой-то!" Киевлян возмутил инцидент в маршрутке

В Киеве водитель маршрутки № 239 (17) подрезал велосипедиста и оскорбил его, выставив виноватым.

Это произошло перед остановкой "ул. Максима Кривоноса", рассказала Ольга Воробей в группе Los Solomas в Facebook.

Очевидица отметила, что велосипедист сделал замечание наглому водителю, но тот выставил его виновником происшествия.

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"Всех пассажиров удивила наглость водителя, который подрезал велосипедиста, а когда последний сделал замечание, то водитель еще и обматерил того на всю маршрутку! И я не говорю про его манеру общения с пассажирами", ― написала девушка.

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Отметим, что маршртука № 239 (17) курсирует от ст. м. "Шулявская" до ст. м. "Лыбидская".

Пост вызвал бурную реакцию в сети. Пользователи обрушили на водителя гору критики.

"Му*ак какой-то. "Довозмущается" до того, что какой-то велосипедист ему кабину разворотит мультитулом", ― предположила Дарья Варга.

"Неделю назад на этом маршруте водитель высадил ребенка за неоплаченный проезд. Мальчик ехал один, лет 8-9", - добавила Наталья Билыч.

Facebook Los Solomas

Facebook Los Solomas

Facebook Los Solomas

Facebook Los Solomas

Facebook Los Solomas

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