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29 ноября • обновлено в 11:19
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Лилась фонтанами: в Киеве произошла масштабная авария. Видео

3.8т
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В Оболонском районе Киева 28 ноября произошла масштабная авария с канализацией. Вода лилась фонтанами прямо из-под нескольких люков.

ЧП случилось на территории ЖК "Яркий". Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Что-то пошло не так с водичкой в ЖК "Яркий", – говорится в посте.

В Киеве произошла масштабная авария

В Киеве произошла масштабная авария

Скриншот

Видеороликами аварии начали делиться и другие очевидцы, жители Оболонского района. На них видно, как вода затопила всю парковку для авто, а еще несколько улочек.

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Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В центре Киева, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского, 5 ноября прорвало водопроводную трубу, в результате чего перекресток залило кипятком. Из-за аварии несколько автомобилей провалились в яму.

  • Появились фото и видео с места проведения ремонтных работ в Киеве на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского, где произошел прорыв трубы.

  • В сети показали видео, на котором показано момент провала авто в яму с горячей водой в центре Киева.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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