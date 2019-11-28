Лилась фонтанами: в Киеве произошла масштабная авария. Видео

В Оболонском районе Киева 28 ноября произошла масштабная авария с канализацией. Вода лилась фонтанами прямо из-под нескольких люков.

ЧП случилось на территории ЖК "Яркий". Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Что-то пошло не так с водичкой в ЖК "Яркий", – говорится в посте.

В Киеве произошла масштабная авария Скриншот

Видеороликами аварии начали делиться и другие очевидцы, жители Оболонского района. На них видно, как вода затопила всю парковку для авто, а еще несколько улочек.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

В центре Киева, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского, 5 ноября прорвало водопроводную трубу, в результате чего перекресток залило кипятком. Из-за аварии несколько автомобилей провалились в яму.

Появились фото и видео с места проведения ремонтных работ в Киеве на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского, где произошел прорыв трубы.

В сети показали видео, на котором показано момент провала авто в яму с горячей водой в центре Киева.

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