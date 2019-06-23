Готовили 200 "снарядов": Марш равенства в Киеве собирались забросать фекалиями

Противники марша ЛГБТ, который стартовал в Киеве 23 июня, собирались забросать его участников презервативами с фекалиями.

Также "под раздачу" должны были попасть полицейские, охранявшие порядок во время Марша равенства "КиевПрайд", пишет Hromadske.

"На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких "снарядов" с фекалиями. Чтобы наполнить кондомы, на Жуковом острове работала целая "г*внолаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета", – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Полиция приступила к охране порядка

Преступный замысел противников марша был раскрыт в ночь на 23 июня.

Противники марша

Участники "КиевПрайд"

Как писал OBOZREVATEL, 19 июня на кинопоказе в рамках ЛГБТ-события "КиевПрайд" на участников напали неизвестные в балаклавах. По словам организатора, среди участников, которых избили, были несовершеннолетние.

Одним из пострадавших стал сотрудник "Театра переселенцев" и представитель фэшн-индустрии Олег Родион Шуригин-Греклов. Ему понадобилась госпитализация.

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