"Горло дерет": в Киеве жители нескольких районов подняли панику из-за завесы дыма

В Киеве несколько районов накрыло густой завесой дыма. В частности, на него пожаловались жители Борщаговки, Отрадного, а также Соломенки.

Соответствующие видеоролики разместил киевлянин Юрий Лысенко на странице "Мой отрадный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Борщаговка и Отрадный в дымовой завесе", – коротко написал он.

В Киеве жители подняли панику из-за завесы дыма Скриншот

В комментариях пользователи добавили, что такая же ситуация наблюдается на Соломенке. Причиной, по их словам, могли стать пожары утром: возле станции метро "Олимпийская" и в Святошинском районе.

"На проспекте Космонавтов живу (Соломенский район. – Ред.), и дерет горло", "На Космонавтов необычная мгла", "Под утро также загорелись МАФы на Святошино", "Возможно, причиной задимления на Отрадном стали эти два утренних пожара", – отметили они.

Мгла на Соломенке Facebook Vasyl Melnyk

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября в Киеве вспыхнули три пожара. Возле станции метро "Олимпийская" пылали гаражы. Огонь распространился на соседнее 3-этажное здание и два автомобиля.

В Святошинском районе Киева вспыхнул крупный пожар в киосках на проспекте Победы, 100/1.

А в Шевченковском, на улице Бакинской, случилось возгорание в жилом доме. Огромный столб дыма поднимался из квартиры на одном из верхних этажей здания.

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