"Горло дерет": в Киеве жители нескольких районов подняли панику из-за завесы дыма

В Киеве несколько районов накрыло густой завесой дыма. В частности, на него пожаловались жители Борщаговки, Отрадного, а также Соломенки.
Соответствующие видеоролики разместил киевлянин Юрий Лысенко на странице "Мой отрадный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Борщаговка и Отрадный в дымовой завесе", – коротко написал он.
В Киеве жители подняли панику из-за завесы дыма
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В комментариях пользователи добавили, что такая же ситуация наблюдается на Соломенке. Причиной, по их словам, могли стать пожары утром: возле станции метро "Олимпийская" и в Святошинском районе.
"На проспекте Космонавтов живу (Соломенский район. – Ред.), и дерет горло", "На Космонавтов необычная мгла", "Под утро также загорелись МАФы на Святошино", "Возможно, причиной задимления на Отрадном стали эти два утренних пожара", – отметили они.
Мгла на Соломенке
Facebook Vasyl Melnyk
Комментарии пользователей
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Комментарии пользователей
Скриншот
Комментарии пользователей
Скриншот
Комментарии пользователей
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Пост в сети
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Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября в Киеве вспыхнули три пожара. Возле станции метро "Олимпийская" пылали гаражы. Огонь распространился на соседнее 3-этажное здание и два автомобиля.
В Святошинском районе Киева вспыхнул крупный пожар в киосках на проспекте Победы, 100/1.
А в Шевченковском, на улице Бакинской, случилось возгорание в жилом доме. Огромный столб дыма поднимался из квартиры на одном из верхних этажей здания.
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