Деревья вырвало с корнем: фото последствий урагана в Киеве

В Киеве 8 августа во время сильного ливня и ураганного ветра рухнуло большое количество деревьев. Некоторые из них упали прямо на автомобили.

На перекрестке ул. Закревского и Сабурова деревом привалило сразу три машины, также упал столб. Фото последствий опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook. На другой улице дерево упало на такси.

"Запарковался прямо на газоне, под домом, и во время грозы получил наказание от природы в виде дерева", – подписали фото в соцсети.

Дерево упало на такси Facebook "Киев Оперативный"

Перекресток Закревского и Сабурова Facebook "Киев Оперативный"

Перекресток Закревского и Сабурова Facebook "Киев Оперативный"

Помимо этого, аналогичные происшествия случились на ул. Чудновского, где ветками привалило Chevrolet, на ул. Киквидзе повредило Toyota, а в Подольском районе дерево свалилось на ВАЗ и линию троллейбуса. Еще прицеп с машиной придавило возле метро "Лесная".

Возле метро "Лесная"

Возле метро "Лесная"

Возле метро "Лесная"

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Также из-за поломанных деревьев был заблокирован проезд на переулок Приладный, ул. Тепловозная и Лесная.

Как писал OBOZREVATEL, Укргидрометцентр предупредил, что 8 августа в ряде областей ожидаются дожди с грозами, усиление ветра и ухудшения погоды. В Киеве – гроза и порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.

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