"Непогода, потерпите": ЧП в метро Киева разгневало сеть. Фотофакт

В киевском метро курсируют поезда, залитые водой. Сотрудники "подземки" утверждают, что это из-за дождей.

Фотографии "потопа" в метрополитене опубликовал журналист Александр Марущак. По его словам, он уже не в первый раз замечает подобное.

"Мне везет ездить в вагонах "подземки", которые плачут. Когда стоимость проезда была 5 гривен и когда стала 8. На "Театральной" воспользовался устройством "пассажир-машинист". На "Политехническом институте" в вагон зашла сотрудница станции, оценила потоп на глаз. Сказала, что так во всех вагонах. Непогода, потерпите, держитесь за поручень ", ― рассказал Марущак.

Facebook Александр Марущак

Facebook Александр Марущак

Facebook Александр Марущак

"В такие дни на некоторых станциях можно дождевики продавать. Это же озолотиться можно", ― саркастически отметил в комментариях к посту Олег Сурженко.

"Держитесь за сердце", ― написал Кирилл Николин.

Facebook Александр Марущак

Как писал OBOZREVATEL, в столичном метрополитене произошло ЧП с ребенком: ему на эскалаторе повредило ногу.