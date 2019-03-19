Чинили посреди дороги: в Киеве у маршрутки с пассажирами отпали двери

В Киеве у маршрутки во время рейса отпали двери. Водитель принялся их чинить и крепить обратно, стоя на остановке.
ЧП произошло на маршруте №155 (метро "Почайная" ‒ Кольцевая дорога", сообщил руководитель группы dtp.kiev.ua Влад Антонов на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Вот так водитель 155 маршрутки ремонтирует дверь", ‒ подписал Антонов запись с места происшествия.
В Киеве у 155-й маршрутки отпала дверь
Скриншот dtp.kiev.ua
На видео видно, что пассажиры не торопились выходить из салона, поскольку водитель пытался прикрепить двери обратно.
Как писал OBOZREVATEL, в июне 2018 года в Киеве у маршрутки отпала задняя пассажирская дверь. Люди помогали водителю ставить ее на место, после чего поехали дальше.
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