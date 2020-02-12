"А женщины? А люди с инвалидностью?!" Пандусы в подземных переходах Киева возмутили сеть

Жители Киева пожаловались на неудобные пандусы на входах и выходах из подземных переходов, станций метро.

О ситуации написал командир батальона в патрульной полиции Украины Евгений Зборовский на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что такие переходы – достояние Советского Союза, и больше "нигде в цивилизованном мире их нет" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Кто-то когда-нибудь пытался использовать такой "пандус" по назначению? Я едва вытащил коляску и чуть не упал несколько раз", – подчеркнул он.

Пандусы в подземных переходах Киева возмутили сеть Facebook/Евгений Зборовский

В комментариях под постом жители города начали возмущаться такой ситуацией с пандусами.

"Никогда не видела колясок, которые бы становились на эти рельсы. Да и опасно это", "Мы переходили у КПИ – такой же ужас. Начинается на 2-3 ступени дальше, колеса не становятся, согнутое... Да еще и куча продавцов на них стоят и якобы делают одолжение, отходя", "Самое печальное, что подобные рельсы продолжают ставить в 2020 году", "Я в руках коляску с ребенком по ступенькам переношу. Так проще, чем по такому пандусу", "Я 100-килограммовый мужчина устал сильно, а как быть женщинам? А если бабушка с ребенком гуляет?", "А человек с инвалидностью – как? Это очень трудно", – написали они.

Пандусы в подземных переходах Киева возмутили сеть Facebook/Олег Ривтин

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в 2019 году разгорелся скандал вокруг станции электрички "Вышгородская", на строительство которой было потрачено более 27 миллионов гривен. Она должна была стать первой инклюзивной станцией, ориентированной на удобство и потребности пассажиров с инвалидностью. Через месяц после открытия "Вышгородской" лифт для люде с колясками ломался трижды.

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