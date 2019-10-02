"Что же ты мимо трубы?" В Киеве горячая вода текла прямиком по улице

В Киеве в середу, 2 октября, горячая вода с неизвестных причин начала выливаться "фонтанами" прямиком из канализационных отверстий и течь по улице Саксаганского. Момент попал на видео, а в сети начали бурно комментировать ситуацию.

На ролике видно, как по дороге лилась вода, а столбы пары подыматься вокруг машин. Информацию о ЧП опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Пошла родненькая, горяченькая, дефицитная... Киев, Саксаганского", – говориться в посте.

В Киеве горячая вода текла по улице Скриншот

Пользователи начали активно комментировать видео.

"То я смотрю, что сегодня потеплело так. А это отопление улиц включили", "Оплату воды на ближние дома раскидают", "У меня на Борщаговке четыре месяца нет горячей воды, теперь знаю, куда пойду сегодня купаться", "Дорогая ты наша. Что же ты мимо трубы?", "А можно такое же и на Попова, хоть на горячую воду посмотрим за много лет" – написали они.

Несколько человек отметили, что такие ЧП уже неоднократно происходили в том районе. Также пользователи пошутили, что ситуация возникла из-за того, что Том Круз, который недавно приезжал в Киев, снимал фильм.

"Так оно там уже не первый год, нам бы так на Виноградаре, сидим без воды горячей уже неделю", "На этом перекрестке каждый год такое!", "Это Том Круз фильм снимает", "Это для Тома Круза шоу?", – отметили они.

Коментарии пользователей Скриншот

Коментарии пользователей Скриншот

Коментарии пользователей Скриншот

Коментарии пользователей Скриншот

Коментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что столица готова к отопительному сезону – подача тепла была запланирована на 30 сентября.

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