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В Киеве отменили переименования проспектов Бандеры и Шухевича: суд назвал причину

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Окружной административный суд (ОАС) объяснил причину отмены переименования двух проспектов в Киеве именами главы ОУН (б) Степана Бандеры и лидера УПА Романа Шухевича.

Иски были поданы ОО "Еврейская правозащитная группа" и ОО "Антифашистская правозащитная лига" против КМДА еще в 2016 году, сообщили на сайте админсуда в Киеве.

Смена названий проспекта Генерала Ватутина и Московского проспекта была признана противоправной из-за нарушения процедуры переименования и отсутствие нужного обоснования.

"Судом при рассмотрении этого дела принималось во внимание значительный общественный интерес, который отображен и в петициях против переименования, что не учли во время изменения названий проспектов", – заявили в суде.

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Проспект Бандеры

Проспект Бандеры

Также сообщается, что в 2017 году постановлением ОАС запретил Киевскому горсовету подавать на подпись и публиковать решение сессии относительно переименования этих проспектов до решения суда в этом деле.

Как писал OBOZREVATEL, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича.

КГГА завила, что готовит апелляцию на это решение.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Давно пора разогнать продажный ОАС.
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