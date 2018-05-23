Альтернатива такси: появились новые факты об экспрессе из Киева в "Борисполь"

Введение в эксплуатацию скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" станет альтернативой такси.

Об этом написал министр Кабинета министров Александр Саенко на своей странице в Facebook.

"Еще один весомый инфраструктурный объект в конце этого года будет введен в эксплуатацию. "Укрзалізниця" всего за месяц работ по строительству скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" выполнила около 25% общего их объема. Впереди, в частности, работы по строительству железнодорожного моста над дорогой Киев - Харьков, пассажирских платформ возле аэропорта", – отметил он.

По словам Саенко, в первый год планируется перевозить около 3,8 млн человек.

"Что в отношении к запланированному аэропортом пассажиропотоку на 2018 год, составляет 30%. Поездка будет продолжаться около 40 минут в расчете начала от центрального вокзала столицы, а ее стоимость составит 80-120 грн, что по сравнению с ценами на такси, станет хорошей им альтернативой. На линии будут задействованы рельсовые автобусы", – подчеркнул он.

Саенко подчеркнул, что общая стоимость проекта составляет 583,3 млн грн, что гораздо меньше по сравнению с почти 400 млн долларов, которые планировалось вложить в проект "Воздушный экспресс".

"Уверен, что это только первые, но уверенные шаги к развитию инфраструктуры, в частности и национальной экономики Украины в целом", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, железнодорожное сообщение с "Борисполем" пообещали достроить до 1 декабря. И.о. главы "Укрзалізниці" Евгений Кравцов назвал стоимость поездки.