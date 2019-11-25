"Агрессор и убийца": журналист рассказал об угрозах после разоблачения киевского ресторатора

Крымско-татарскому журналисту Айдеру Муждабаеву пригрозили из-за поста о киевском рестораторе Сергее Стахове, который угодил в скандал с Днем памяти жертв Голодомора в Украине.

Об этом он сам написал в Facebook, рассказав, что с ним общался человек, который также знаком со Стаховым.

"Позвонил один хороший человек, общий знакомый с тем киевским ресторатором, который фотографируется в Москве. Сказал, что зря я в числе прочих высказался о нем негативно. Добавил, что он совсем не плохой человек, просто был эмоционален, ошибся, а если я буду так строго относиться к людям, то скоро мне и поужинать будет негде. И не с кем", – сообщил Муждабаев.

Журналист отметил, что не намерен посещать заведения тех людей, которые "путают Голодомор с морепродуктами, а агрессора и убийцу – с добрым соседом".

"Я могу быть неправ, мои друзья могут быть неправы в чем-то. Но нельзя быть резиновым в делах принципиальных, мировоззренческих. После мира с той страной в Украине всегда мор. Если кто-то из публичных людей такой подлый, такой равнодушный или такой глупый, что отказывается эту закономерность знать, то я ему не буду сочувствовать. С собой они могут делать все, что угодно: переехать в Москву или в "ЛДНРу", там как раз очень удобный для рестораторов комендантский час, строить свой бизнес с русскими, жить и общаться по русским правилам", – подчеркнул он.

Сергей Стахов

Муждабаев добавил, что нужно понять, что в Украине идет война и "уважать тех, за чьими спинами делают свои деньги".

Как сообщал OBOZREVATEL, известный киевский ресторатор Сергей Стахов оказался в центре скандала, когда в День памяти жертв Голодомора в Украине публиковал в Facebook фото из Москвы, Россия.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся