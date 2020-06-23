Звезды 'Друзей' раскрыли подробности съемок нового эпизода сериала

Голливудские актрисы Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу раскрыли новые секреты съемок специального эпизода сериала "Друзья".

В интервью порталу Variety артистки признались, что у него не будет четко прописанного сценария, а основной актерский состав не будет играть своих персонажей.

"Да, нет. Я не буду исполнять роль Фиби", – сообщила Кудроу. В свою очередь Энистон подтвердила ее слова: "А я не буду Рейчел, хотя я вроде как Рейчел... Мы все маленькие их фрагменты. На самом деле, нет".

Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу

Отметим, что съемки специальной серии начнутся в августе, а ее премьера состоится в конце осени на стриминговой-платформе HBO Max. В ней примет участие шестерка оригинального состава актеров: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.

Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу, Мэтью Перри, Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер (источник – film.ru)

Как писал OBOZREVATEL ранее, голливудская актриса Дженнифер Энистон, исполнившая одну из главных ролей в сериале "Друзья", поделилась новым фото со своими коллегами по сериалу.