Главная Новости
19 апреля • обновлено в 07:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости кино

Звезде фильмов "Сестры" и "Стиляги" – 33: как изменилась Оксана Акиньшина и где она сейчас

3.1т
Читать материал на украинском

Популярная российская актриса Оксана Акиньшина 19 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 33 года.

Многим артистка запомнилась по ярким ролям в фильмах "Сестры" (2003) и "Стиляги" (2008). OBOZREVATEL выяснял, как изменилась Акиньшина с тех пор, чем она занимается и как выглядит сейчас.

Оксана Акиньшина на съемочной площадке фильма "Стиляги"

Оксана Акиньшина на съемочной площадке фильма "Стиляги"

bulldog-fill.com

Оксана Акиньшина родилась 19 апреля 1987 года. Примечательно, что актрисой она даже не думала становиться, более того, в 12 лет она сделала татуировку, а в 13 уже курила и знала вкус алкоголя.

Однако в раннем возрасте Оксана стала работать моделью, и в 2000 году вместе с другими девушками по настоянию руководителя агентства Акиньшина попала на пробы фильма "Сестры".

Оксана Акиньшина в фильме "Сестры"

Оксана Акиньшина в фильме "Сестры"

кадр фильма

Оксана Акиньшина, Сергей Бодров, Катя Горина

Оксана Акиньшина, Сергей Бодров, Катя Горина

24smi.org

Девочка вовсе не была заинтересована в том, чтобы понравиться режиссеру Сергею Бодрову-младшему. Позже сам Бодров признавался, что искал актрису как раз с таким "ершистым" характером для своего фильма.

Работа под наставничеством Бодрова полностью изменила представление Акиньшиной о профессии актера. Вместе с Катей Гориной она удостоилась награды "Лучший актерский дуэт" за работу в "Сестрах".

Оксана Акиньшина в фильме "Стиляги"

Оксана Акиньшина в фильме "Стиляги"

кадр фильма

Затем последовали роли в фильмах "В движении", "Игры мотыльков", "Превосходство Борна", "Обратный отсчет", "Стиляги" и другие.

Сейчас Оксана Акиньшина продолжает сниматься в кино. Ее фото часто появляются в мужских таблоидах, а журнал MAXIM не раз вносил актрису в свой рейтинг самых сексуальных женщин России.

Оксана Акиньшина и Сергей Шнуров

Оксана Акиньшина и Сергей Шнуров

24smi.org

Что касается личной жизни, Акиньшина встречалась с актером Алексеем Чадовым, музыкантом Сергеем Шнуровым, певцом Алексеем Воробьевым.

Ее первый муж – бизнесмен Дмитрий Литвинов, в 2009 году у них родился сын Филипп. С 2012-го Оксана Акиньшина замужем за продюсером Арчилом Геловани, в браке родились двое детей: сын Константин (2013) и дочь Эмми (2017).

Ну почти готовы !! @okmagazine_ru

Допис, поширений Akinshinaoxana (@akinshok2013)

@akhmadullina_dreams

Допис, поширений Akinshinaoxana (@akinshok2013)

❤❤❤❤

Допис, поширений Akinshinaoxana (@akinshok2013)

Утро это прекрасно!!

Допис, поширений Akinshinaoxana (@akinshok2013)

Ранее OBOZREVATEL писал, что дочь Георгия Вицина живет в квартире отца и ни с кем не общается.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Блог кино
Персоны
Алексей Чадов Алексей Воробьев Сергей Шнуров Оксана Акиньшина
Место
Россия
Теги
Новости России модель день рождения люди звезды шоу шоу-бизнес кино
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кино

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 5106.

    Вылечились: 275. Умерли: 133.

  • В мире заболели более 2,3 миллионов человек, погибли – более 155 тысяч.

  • Израиль решил ослабить карантин: что разрешат в первую очередь.

  • Ученые вычислили дату, когда в Украине будет пик коронавируса.

  • В США нашли эффективное новое лекарство против COVID-19.

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги