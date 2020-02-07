Враг Белого, папа Космоса и другие: кто из звезд "Бригады" уже умер

В ноябре 2019 года культовому сериалу Алексея Сидорова “Бригада” исполнилось 18 лет. Время безжалостно, а люди смертны, и многих актеров, снимавшихся в сериале уже нет с нами.

OBOZREVATEL рассказывает, кто из звезд сериала уже умер.

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Андрей Панин

"Мама, не горюй, "Свадьба", "Каменская", "Граница. Таёжный роман", "Водитель для Веры", "Бой с тенью", "Жмурки", "Последний бронепоезд", "Журов" … и это далеко не полный список из фильмографии Андрея Панина. Слава пришла к актеру поздно, но успел он много, хотя мог успеть и больше если бы..

Что случилось в тот мартовский день 2013 г. с Андреем мы, наверное, не узнаем никогда. Несчастный случай? Убийство? Говорят, Панин пил, но к тому времени “завязал”, говорят, кто-то у него в тот день был, в квартире все было перевернуто вверх дном.

Как бы там ни было, но актер ушел в лучший из миров на пике славы, оставив на память о себе множество великолепных ролей. Его опер Володя Каверин, обаятельный негодяй, вечный враг Саши Белого, сейчас уже невозможно представить кого-то другого в этой роли. Похоронен Андрей Панин на Троекуровском кладбище.

Николай Еременко-младший

Николай Еременко — актер старой советской школы, “наш достойный ответ Голливуду”, мечта всех женщин СССР от 16 до 70-ти. Фильмография Еременко - это образец успеха, Николай относился к той редкой категории актеров, который способны одним своим присутствием в кадре вытащить самую слабую картину.

"Горячий снег", "Хождение по мукам", "Трактир на Пятницкой", "Пираты ХХ века", "В поисках капитана Гранта", "Я объявляю вам войну", "Сын за отца". Каждый из этих фильмов был событием в отечественном кинематографе в свое время. Роль Еременко в “Бригаде” (отец Космоса) далеко не центральная, но очень знаковая, отлично сделанная актерская работа.

Увы, судьба отпустила ему всего 52 года, обширный инсульт, врачи оказались бессильны. Не стало Николая Еременко 27 мая 2001 г. Он не дожил до премьеры сериала.

Александр Белявский

В “Бригаде” Александр Белявский сыграл продажного чиновника Зорина, подельника Саши Белого. Здесь у актера роль небольшая, но запоминающаяся, впрочем, как и все его персонажи. “Крах инженера Гарина,” “Ирония судьбы или с легким паром!”, “Четыре танкиста и собака”, “Иду на грозу”, ну и, конечно, злодей Фокс из “Места встречи изменить нельзя". Список можно продолжать еще долго.

Свою последнюю роль Александр Борисович сыграл 8 сентября 2012 г. выбросившись из окна 5 этажа своей квартиры. Ему исполнился 81 год. За несколько лет до этого Белявский пережил инсульт, потерял речь, долго восстанавливался. В кино его больше не звали и жизнь потеряла свой смысл.

Петр Меркурьев

Петр Меркурьев в “Бригаде” сыграл эпизодическую роль профессора консерватории, объясняющего супруге Саши Белого (Екатерина Гусева) все “перспективы” ее музыкальной карьеры. Петр Меркурьев классический актер эпизода, его любили снимать Эльдар Рязанов, Карен Шахназаров, Алексей Герман. Амплуа Меркурьева в кино — это интеллигенты, ученые, писатели.

Не стало Петра Меркурьева в 2010 году. Причина смерти — онкологическое заболевание.

Александра Назарова

Бабушка супруги Белого в Бригаде, бабушка в “ Моей прекрасной няне”, роли в “Глухаре”, “Кадетах”, “Ералаше”, всего около 100 сыгранных талантливой актрисой персонажей и множество ролей в театре. Александра Ивановна была востребована как актриса до последних дней своей жизни. И умирать ей было нельзя, ведь она сама воспитывала внучку, у которой никого больше не было.

Александра Назарова умерла в августе 2019 г. возрасте 79 лет от болезни легких. Похоронена актриса на Троекуровском кладбище.

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