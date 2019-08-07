В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Берлин, я люблю тебя"

6 августа в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась гала-премьера романтической драмы – "Берлин, я люблю тебя".

Первыми ленту увидели: Alyona Alyona, Андре Тан, Оля Цибульская, Павел Зибров, Кристина Соловей, Василиса Фролова, Каролина Ашион, Римма Зюбина, Виктория Булитко, Александр Бережок, Сергей Никитюк, Анита Луценко, Иванна Онуфрийчук, Валерия Крук, Анна Жижа, Яна Андреева, Олег Выговский, Никита Вакулюк, Даша Трегубова, Ольга Атанасова, Lavika, Анна Ризатдинова и многие другие.

фильме:

Вас приветствует Берлин. Город контрастов. Город разносторонности. Город невероятных, интересных и нестандартных людей. Берлин называют сердцем некогда расколотой страны, которая только 30 лет назад объединилась обратно. Сколько же всего интересного каждый день, каждый час, каждую минуту здесь происходит. Каждая человеческая история – это что-то невообразимое. Как много судеб пересекаются в Берлине: старый ловелас и невероятно красивая девушка, подросток и трансвестит с проблемами, известный режиссёр и много-много других. Все эти истории могут быть весёлыми, драматичными, невообразимыми – но все они точно настоящие. И всё это происходит в невероятном Берлине.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Берлин, я люблю тебя" стартует с 8 августа.

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