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10 февраля • обновлено в 18:43
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Украинка получила "Оскар" в престижной номинации: кто она

11т
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Продюсер Елена Андреичева, киевлянка, которая сейчас живет в Великобритании, получила "Оскар" за лучший документальный короткометражный фильм "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)".

Это 40-минутная лента, которая ранее получила награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Украинка получила "Оскар" в престижной номинации: кто она
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Фильм рассказывает о некоммерческой организации Skateistan, которая основала свою школу скейтинга в 2007 году для девушек из бедных районов, которые учатся в учреждении читать, писать и кататься на скейтборде в Кабуле.

Украинка получила "Оскар" в престижной номинации: кто она

instagram.com/_andreicheva

Украинка получила "Оскар" в престижной номинации: кто она

instagram.com/_andreicheva

Елена Андреичева – британский кинематографист и журналист. Девушка родилась в Киеве и работает в сфере документального производства и развития телевидения с 2006 года.

Украинка получила "Оскар" в престижной номинации: кто она

instagram.com/_andreicheva

Андреичева изучала физику в университете и получила степень магистра журналистики.

Украинка получила "Оскар" в престижной номинации: кто она

instagram.com/_andreicheva

Девушка работала со многими крупными производственными компаниями Великобритании над различными проектами.

Украинка получила "Оскар" в престижной номинации: кто она

instagram.com/_andreicheva

Как ранее писал OBOZREVATEL, американская пианистка украинского происхождения Надежда Шпаченко выиграла "Грэмми-2020" в категории "Лучший сборник классической музыки".

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Автор
Мария Дидык
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Комментарии
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"киевлянка, которая сейчас живет в Великобритании" - понимаю, что смешно, но в каком конкретно месте начинать смеяться не пойму. Я родился в Веймаре, а живу в России - веймарец, россиянин, немец? Люди, кто я?
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Нуланд Печеньки, скаленвставательный бутылкозадый иди от! =))
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Так а чё, Брэд Питт разве не украинец??? Я в шоке...
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Чому вона бiz вшиванки на Оскари?
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Могла бы, кстати, и щеневмерлу провыть, а то як же?!
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