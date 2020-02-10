Украинка получила "Оскар" в престижной номинации: кто она

Продюсер Елена Андреичева, киевлянка, которая сейчас живет в Великобритании, получила "Оскар" за лучший документальный короткометражный фильм "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)".

Это 40-минутная лента, которая ранее получила награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Фильм рассказывает о некоммерческой организации Skateistan, которая основала свою школу скейтинга в 2007 году для девушек из бедных районов, которые учатся в учреждении читать, писать и кататься на скейтборде в Кабуле.

instagram.com/_andreicheva

instagram.com/_andreicheva

Елена Андреичева – британский кинематографист и журналист. Девушка родилась в Киеве и работает в сфере документального производства и развития телевидения с 2006 года.

instagram.com/_andreicheva

Андреичева изучала физику в университете и получила степень магистра журналистики.

instagram.com/_andreicheva

Девушка работала со многими крупными производственными компаниями Великобритании над различными проектами.

instagram.com/_andreicheva

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