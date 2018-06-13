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Гослинг стал космонавтом: опубликован трейлер нового фильма

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Вышел первый трейлер биографической драмы "Человек на Луне", в которой снялся известный киноактер Райан Гослинг.

Фильм оскароносного режиссера Дэмьена Шазелла расскажет о высадке человека на Луну в рамках космической программы "Аполлон".

Райан Гослинг сыграл известного американского астронавта Нила Армстронга, который стал первым человеком, ступившим на Луну.

Премьера "Человека на Луне" запланирована на ноябрь этого года.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинская компания F Films совместно с латвийской Platforma Films начала работу над продолжением фильма "Свингеры".

Персона
Райан Гослинг
Объект
кино
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