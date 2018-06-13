Гослинг стал космонавтом: опубликован трейлер нового фильма

Вышел первый трейлер биографической драмы "Человек на Луне", в которой снялся известный киноактер Райан Гослинг.

Фильм оскароносного режиссера Дэмьена Шазелла расскажет о высадке человека на Луну в рамках космической программы "Аполлон".

Райан Гослинг сыграл известного американского астронавта Нила Армстронга, который стал первым человеком, ступившим на Луну.

Премьера "Человека на Луне" запланирована на ноябрь этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская компания F Films совместно с латвийской Platforma Films начала работу над продолжением фильма "Свингеры".